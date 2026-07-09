От «Быка из Пампы» до Леклера: 75 лет побед Ferrari в Сильверстоуне

FerrariВ плане цифр победа Ferrari на Гран При Великобритании 2026 получилась невероятно красивой. Лучше и не придумаешь! «Красные» одержали свою юбилейную, 250-ю победу в Формуле 1 спустя 75 лет после первого успеха, причём там же, где выиграли впервые — в Сильверстоуне.
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