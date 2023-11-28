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Муж Распутиной встал на защиту жены: «О покойниках плохого не говорят!»

Муж Распутиной встал на защиту жены: «О покойниках плохого не говорят!»

Скандал вокруг певицы Маши Распутиной и покойной артистки Фриске вновь набрал обороты. Недавно на фестивале «Легенды Ретро FM» у исполнительницы хита «Роза чайная» спросили, что она думает о Жанне, на что она ответила довольно неоднозначно: «Да кто такая эта Жанна Фриске?».

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