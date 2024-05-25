Промес поздравил болельщиков "Спартака" с годовщиной своего выступления в чемпионате России

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес оставил комментарий под публикацией сообщества болельщиков красно-белых в социальных сетях, посвященной годовщине его достижения в качестве лучшего бомбардира команды в чемпионате России.
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