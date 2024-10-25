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Отдам, когда ограблю банк. Для чего ЕСПЧ потребовал от России выплатить по 10 тыс. евро

Отдам, когда ограблю банк. Для чего ЕСПЧ потребовал от России выплатить по 10 тыс. евро

каждому иноагенту Публицист и аналитик Александр Роджерс о том, что означают требования ЕСПЧ к России о выплате иноагентам и что на самом деле грозит нарушителям на родине.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
А вы что думаете, в ЕС выполняют РЕШЕНИЯ СУДА? Они даже своих Судов не выполняют. Могут , например, высший Суд дал РЕШЕНИЕ, а они через некоторое время, могут и через год, два снова с тем же делом в Районный подать. И ЗАКОН, два раза по одному делу не судят, не исполняют. У нас, тоже иногда бывает. Да и наши ЮРИСТЫ, подняли бы АРХИВ, и БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАТО и ЕС сидели, или ДОГОВОР НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, за НАРУШЕНИЕ, НЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА!. Страны ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА, где и с РФ 3 раза заключали ДОГОВОРЫ. В 1992, 1997 и 2011. Где ЯСНО СКАЗАНО, ЧТО РОССИЯ ВЫВОДИТ СВОИ ВОЙСКА (оставленные после ВТОРОЙ МИРОВОЙ, для контроля, а США не вывели свои войска из ФРГ, вот теперь они и захватили (НАТО) и сейчас нашу РФ  (с Украины) начали РАСТАСКИВАТЬ.), а ОНИ, Варшавский Блок, НЕ БУДУТ ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ РФ. И ЧТО? ВСЕ ТАМ, в НАТО, даже Украину, которая вообще-то образована немцами и бандитом МАХНО, в 1918 -21 гг. и не существует. Так тогда это НЕ ВОЙНА, на Украине, а УСПОКАИВАЮТ свою же Республику.Как Казахстан, или Армению с Азербайджаном. Тоже самое, а там НИКТО на ЗАПАДЕ и США не дёрнулись. Вот и пусть НАШИ ЮРИСТЫ и КОНЕЧНО ИХ, найдут ДОКУМЕНТ, как и кто ОБРАЗОВАЛ УКРАИНУ. Как и Развалили СССР. НЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (как сказали, БЫЛО  в одном экземпляре, да и в ту селёдку завергули, когда выпивали в БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ. Но вернёмся к ИНАГЕНТАМ. Что они ДОЛЖНЫ? За ОБРАЗОВАНИЕ, что получили в СССР и РФ. А это немалые деньги.
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tsan tsan
В статье сеть принципиальная ошибка. Написано :&quot; ... после того, как к ней пришла полиция, её голова повела себя неадекватно ... &quot; Должно быть наоборот :&quot; ... её голова повела себя адекватно ранее поставленному диагнозу&quot;
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СЕ
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