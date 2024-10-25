Отдам, когда ограблю банк. Для чего ЕСПЧ потребовал от России выплатить по 10 тыс. евро

Liudmila Kosteley

А вы что думаете, в ЕС выполняют РЕШЕНИЯ СУДА? Они даже своих Судов не выполняют. Могут , например, высший Суд дал РЕШЕНИЕ, а они через некоторое время, могут и через год, два снова с тем же делом в Районный подать. И ЗАКОН, два раза по одному делу не судят, не исполняют. У нас, тоже иногда бывает. Да и наши ЮРИСТЫ, подняли бы АРХИВ, и БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАТО и ЕС сидели, или ДОГОВОР НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, за НАРУШЕНИЕ, НЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА!. Страны ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА, где и с РФ 3 раза заключали ДОГОВОРЫ. В 1992, 1997 и 2011. Где ЯСНО СКАЗАНО, ЧТО РОССИЯ ВЫВОДИТ СВОИ ВОЙСКА (оставленные после ВТОРОЙ МИРОВОЙ, для контроля, а США не вывели свои войска из ФРГ, вот теперь они и захватили (НАТО) и сейчас нашу РФ (с Украины) начали РАСТАСКИВАТЬ.), а ОНИ, Варшавский Блок, НЕ БУДУТ ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ РФ. И ЧТО? ВСЕ ТАМ, в НАТО, даже Украину, которая вообще-то образована немцами и бандитом МАХНО, в 1918 -21 гг. и не существует. Так тогда это НЕ ВОЙНА, на Украине, а УСПОКАИВАЮТ свою же Республику.Как Казахстан, или Армению с Азербайджаном. Тоже самое, а там НИКТО на ЗАПАДЕ и США не дёрнулись. Вот и пусть НАШИ ЮРИСТЫ и КОНЕЧНО ИХ, найдут ДОКУМЕНТ, как и кто ОБРАЗОВАЛ УКРАИНУ. Как и Развалили СССР. НЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (как сказали, БЫЛО в одном экземпляре, да и в ту селёдку завергули, когда выпивали в БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ. Но вернёмся к ИНАГЕНТАМ. Что они ДОЛЖНЫ? За ОБРАЗОВАНИЕ, что получили в СССР и РФ. А это немалые деньги.