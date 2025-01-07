FIA запретила Карлосу Сайнсу дальнейшее участие в Дакаре-2025

FIA запретила Карлосу Сайнсу дальнейшее участие в Дакаре-2025Marcelo Maragni / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный и действующий победитель Дакара в автомобильном зачёте Карлос Сайнс-старший снялся с дистанции 47-го издания престижной многодневки.
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