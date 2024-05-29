Ксения Собчак заинтересовалась, кто дал название «Флирт» новому коронавирусу

Она выразила свое недоумение по поводу названия в соцсетях Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале отреагировала на заявление заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой о том, что в мае в столице не выявили новый штамм коронавируса FLiRT.