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Петербургский дневник

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Ксения Собчак заинтересовалась, кто дал название «Флирт» новому коронавирусу

Ксения Собчак заинтересовалась, кто дал название «Флирт» новому коронавирусу

Она выразила свое недоумение по поводу названия в соцсетях Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале отреагировала на заявление заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой о том, что в мае в столице не выявили новый штамм коронавируса FLiRT.

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