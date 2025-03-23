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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Мать погибшего бойца сомневается в том, что похоронила своего сына

Нина Олеговна Барсова из Петрозаводска ищет сослуживцев своего сынафото: RuNews В нашу редакцию обратилась жительница Петрозаводска Нина Олеговна Барсова: в феврале этого года состоялись похороны ее погибшего сына, однако женщина сомневается в том, что тело именно ее сына Алексея доставили в ….

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