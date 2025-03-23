Мать погибшего бойца сомневается в том, что похоронила своего сына

Нина Олеговна Барсова из Петрозаводска ищет сослуживцев своего сынафото: RuNews В нашу редакцию обратилась жительница Петрозаводска Нина Олеговна Барсова: в феврале этого года состоялись похороны ее погибшего сына, однако женщина сомневается в том, что тело именно ее сына Алексея доставили в ….