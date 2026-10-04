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Царьград

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Anker определила срок службы пауэрбанков до 1000 циклов

Anker определила срок службы пауэрбанков до 1000 циклов

Издание BGR сообщает о сроке службы пауэрбанков, который составляет 2-6 лет. Anker уточняет ресурс в 300-500 циклов зарядки, однако современные модели достигают 1000 циклов.

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