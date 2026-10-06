Iran Faces Severe Challenges to Rebuild Missile and Drone Production

With the significant Israeli and U.S. military attacks against Iran in 2025 and early 2026, analysts have discussed and debated Iran’s ability to replenish its missile and drone arsenal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым