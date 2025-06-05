Warhorse ответила CD Projekt Red, что может стать началом столь долгожданного сотрудни...

Warhorse ответила CD Projekt Red, что может стать началом столь долгожданного сотрудничестваKingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в начале февраля этого года, пришлась по душе не только критикам или геймерам, но и многим известным разработчикам игр, в числе которых была и CD Projekt Red.