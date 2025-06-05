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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Warhorse ответила CD Projekt Red, что может стать началом столь долгожданного сотрудни...

Warhorse ответила CD Projekt Red, что может стать началом столь долгожданного сотрудни...

Warhorse ответила CD Projekt Red, что может стать началом столь долгожданного сотрудничестваKingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в начале февраля этого года, пришлась по душе не только критикам или геймерам, но и многим известным разработчикам игр, в числе которых была и CD Projekt Red.

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