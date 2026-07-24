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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Министр промышленности и энергетики Химочка возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Министр промышленности и энергетики Химочка возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В первую тройку также вошли зампред правительства края и начальник управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуре Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2026 года.

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