Министр промышленности и энергетики Химочка возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В первую тройку также вошли зампред правительства края и начальник управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуре Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2026 года.