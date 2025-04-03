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Царьград

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Русская в Херсонской области арестована за финансирование ВСУ

Русская в Херсонской области арестована за финансирование ВСУ

ФСБ Российской Федерации арестовала жительницу Херсонской области по обвинению в государственной измене.

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