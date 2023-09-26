За сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию ДНР

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились информацией о том, что нацистские формирования киевского режима провели 14 артиллерийских атак, целью которых оказались расположенные в регионе населённые пункты.
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