Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигрантов специально завозят: все правда о том, кто виноват в миграционном кризисе

Мигрантов специально завозят: все правда о том, кто виноват в миграционном кризисе

Великоросс Наконец-то внятно и чётко озвучена историческая подноготная ключевых причин миграционной проблемы, это касается не только нашей страны, но и Европы.

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