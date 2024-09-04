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Песков объяснил отсутствие Шойгу в делегации Путина во время поездки в Туву

Песков объяснил отсутствие Шойгу в делегации Путина во время поездки в Туву

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу не был членом президентской делегации во время поездки президента России Владимира Путина в Туву из-за иной сферы деятельности.

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Комментарии
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Гена Саваторов
сначала надо дистанцироваться, а потом и посадить можно. уж слишком много его ставленников-воров в МО.
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17 час.
татьяна неструева
работает    в  поте    лица   .  работает  .
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15 час.
тн
татьяна неструева
я помню  где то  в начале  90г  может 92 93 г  я была в Красноярске   и тогда ходили слухи  о  погромах русских в туве .   но    конечно  .об этом  никто нигде не писал  . нельзя же разжигать  нельзя обижать тувинцев  . ну как всегда
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15 час.

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