Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу не был членом президентской делегации во время поездки президента России Владимира Путина в Туву из-за иной сферы деятельности.
Песков объяснил отсутствие Шойгу в делегации Путина во время поездки в Туву
Комментарии
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Гена Саваторов
сначала надо дистанцироваться, а потом и посадить можно. уж слишком много его ставленников-воров в МО.
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17 час.
татьяна неструева
работает в поте лица . работает .
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15 час.
тн
татьяна неструева
я помню где то в начале 90г может 92 93 г я была в Красноярске и тогда ходили слухи о погромах русских в туве . но конечно .об этом никто нигде не писал . нельзя же разжигать нельзя обижать тувинцев . ну как всегда
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15 час.
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