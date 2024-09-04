Песков объяснил отсутствие Шойгу в делегации Путина во время поездки в Туву

сначала надо дистанцироваться, а потом и посадить можно. уж слишком много его ставленников-воров в МО.

тн

татьяна неструева

я помню где то в начале 90г может 92 93 г я была в Красноярске и тогда ходили слухи о погромах русских в туве . но конечно .об этом никто нигде не писал . нельзя же разжигать нельзя обижать тувинцев . ну как всегда