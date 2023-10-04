ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента на юге России

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — группы "Газметаллпроект", по статье о злоупотреблении доминирующим положением.
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