Каждый раз, когда по телевизору появляется очередной персонаж с интеллектом табуретки и амбициями Наполеона, каждый раз, когда со сцены несётся то, что приличнее было бы слушать в исполнении пьяного кота на заднем дворе, каждый раз, когда народный глас в комментариях взрывается праведным негодованием - звучит один и тот же сакральный вопрос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Красные буржуи: к...
- Красные буржуи: к...
- «И увидите, что б...
Дмитрий Хворостовский был Певцом Года удостоенным Призом Каррдифа 1989 года. Брин Терфел (один из лучших баритонов мира сегодня), тоже был финалистом этого конкурса, но Приз Лучшим Певцом Года был удостоен Хворостовский, не Брин Терфел, как было написано в одном источнике у нас в Болгарии. Хворостовский был и останется в памяти людей и в истории Музыки - один из Самых Выдающихся Баритонов Мира! Великий! Любимый! Вечный!
Автор, минкульт никак не может повлиять на антинародный шоу-бизнес? Может, еще как может! На государственных каналах ТВ Минкульт может(и должен) организовать передачи, осуждающие похабство Реввы и ему подобных, может и должен не выделять государственные средства на многие бездарные кинофильмы, телевизионные сериалы (не от известного ли туалетного действа произошло это слово?) и тому подобную развлекаловку на ТВ. И при этом не выделяются деньги на патриотические фильмы о СВО. Автор, ты очень ловко заводишь щуку за камень, сколько тебе за это заплатили?
Можно было короче - Министерство культуры ни за что культурное в стране не отвечает, а только поощряет пропаганду балагана на ТВ.
И тем не менее.
Вот это вот не просто лицо современной культуры.
Это её руководитель.
КУДА СМОТРИТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ????..А ОНО У НАС ЕСТЬ????