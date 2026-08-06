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Польская партия пообещала депортировать неработающих украинцев призывного возраста

Польская партия пообещала депортировать неработающих украинцев призывного возраста

Оппозиционная польская партия «Право и справедливость» (ПиС), представителем которой является президент Кароль Навроцкий, намерена в случае победы на выборах депортировать из страны неработающих украинцев призывного возраста.

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