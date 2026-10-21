— Сходить на XXI Молодежный межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира»; — Заглянуть на Международный форум особых экономических зон в рамках МИПФ; — Побывать на бесплатной экскурсии «Столица с изнанки: комплекс городского хозяйства Москвы» — в 18:30; — Посетить экскурсию по выставке «Граф С.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Юных москвичей пр...
- Систему категорий...
- День в истории: 8...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым