— Сходить на XXI Молодежный межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира»; — Заглянуть на Международный форум особых экономических зон в рамках МИПФ; — Побывать на бесплатной экскурсии «Столица с изнанки: комплекс городского хозяйства Москвы» — в 18:30; — Посетить экскурсию по выставке «Граф С.