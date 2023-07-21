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«Это наша цель»: Зеленский пообещал «нейтрализовать» Крымский мост

«Это наша цель»: Зеленский пообещал «нейтрализовать» Крымский мост

Глава киевского режима Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост целью для Украины и пообещал его «нейтрализовать».

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Комментарии
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v
vasyn
Скоро тебя, гадёныш жидовский, самого нейтрализуют!
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19 час.

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