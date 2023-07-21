«Это наша цель»: Зеленский пообещал «нейтрализовать» Крымский мост

Глава киевского режима Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост целью для Украины и пообещал его «нейтрализовать».
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