«Уже проиграл России»: Вассерман заявил, что Запад собственноручно лишил себя влияния «бухгалтерскими трюками»

Саммит «Большой семерки» в Хиросиме превратился в «клуб разбитых сердец», в котором западные лидеры жаловались друг другу на трудное положение и низкий уровень поддержки сограждан, написал журналист Питер Бейкер в статье для The New York Times.
Саммит «Большой семерки» в Хиросиме превратился в «клуб разбитых сердец», в котором западные лидеры жаловались друг другу на трудное положение и низкий уровень поддержки сограждан, написал журналист Питер Бейкер в статье для The New York Times.
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