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В Пермском зоопарке построят акватеррариум стоимостью 250 миллионов рублей

В Пермском зоопарке построят акватеррариум стоимостью 250 миллионов рублей

В аквариумах планируется разместить пираний, морских коньков и кораллы, а в террариумах — черепах, варана, игуану и других.

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