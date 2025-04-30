На твою долю их приходится примерно три. Если ты живешь в мегаполисе, то четыре. А то, что ты их так редко видишь, так это потому, что они умные.
Серое существо. Все, что ты хотел знать о крысах, но не додумывался спросить
Комментарии
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grunbik06mailru
И добавлю, у племянника аллергия на многих животных, а на крыс нет, поэтому дома ради детей держат питомцами ручных крыс. И рассказывал, что их легко дрессировать и много понимают команд, только действительно очень короткая у них жизнь. Да и первого крысёныша получили от хозяев удава, крыс научился имитировать "мёртвым", удав его не кушал. После того как в 3 ий раз крыс "надул" змею, хозяева решили дать шанс на жизнь.))
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15 час.
Maxim
Они вкусные: кролики и нутрии..
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14 час.
alik3456 Джексон
Спроси у них...
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57 мин.
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