Серое существо. Все, что ты хотел знать о крысах, но не додумывался спросить

grunbik06mailru

И добавлю, у племянника аллергия на многих животных, а на крыс нет, поэтому дома ради детей держат питомцами ручных крыс. И рассказывал, что их легко дрессировать и много понимают команд, только действительно очень короткая у них жизнь. Да и первого крысёныша получили от хозяев удава, крыс научился имитировать "мёртвым", удав его не кушал. После того как в 3 ий раз крыс "надул" змею, хозяева решили дать шанс на жизнь.))