Кутепов: «Отказываться от хорошей зарплаты в России, потому что «там Европа»? Тут с головой что-то»

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов, ныне выступающий за «Велес», отреагировал на слова известного российского футболиста Александра Мостового на тему отъезда отечественных футболистов в зарубежные клубы.
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