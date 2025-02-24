Гуанчжоу готовится к полетам на низких высотах с помощью БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) начнут коммерческую эксплуатацию в 2025 году, а в Гуанчжоу (Guanzhou), столице провинции Гуандун (Guangdong), все больше низковысотных самолетов будут проходить сертификацию летной годности и стадию опытного применения, заявил в четверг Чэнь Тэнфэй (Chen Tengfei), депутат ежегодного собрания местных законодательных органов.