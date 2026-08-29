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Газета.ру

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Мостовой заявил, что судья помог "Зениту" обыграть "Факел"

Мостовой заявил, что судья помог "Зениту" обыграть "Факел"

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил в своем Telegram-канале, что арбитр помог петербургскому «Зениту» обыграть воронежский «Факел» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

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