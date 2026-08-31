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Поварёнок с лучшими рецептами

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Билтонг из птицы

Билтонг из птицы

Вкусное сушеное мясо птицы со специями, аналог известных джерок. Отличие в том, что джерки - это мясные чипсы (тонко нарезанные), а билтонг - это брусочки мяса.

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