Экс-спикер Рады Разумков: перспективы Украины вступить в НАТО стремятся к нулю

Внешняя политика президента Владимира Зеленского стремительно приближает к нулю. С таким заявлением выступил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков украинской журналистке Елене Курбановой на видео, опубликованном в ее YouTube-канале.
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