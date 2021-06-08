На базах хранения и арсеналах в Бурятии в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия

На базах хранения и арсеналах в Бурятии в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия

В общей сложности выполнены работы по опашке более 40 километров противопожарных полос. Каждая полоса имеет ширину около 50 метров.

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