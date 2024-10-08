Митрополит УПЦ Ионафан: меня приговорили к 5 годам за критику раскола на Украине

Власти Украины приговорили митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) к пяти годам заключения из-за его критики украинских раскольников - последователей так называемой Православной церкви Украины.
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