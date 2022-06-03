ВС Украины выпустили по Горловке в ДНР еще 15 снарядов

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что ВС Украины в 8:30 по МСК выпустили еще 15 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Горловка в ДНР.