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ВС Украины выпустили по Горловке в ДНР еще 15 снарядов

ВС Украины выпустили по Горловке в ДНР еще 15 снарядов

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что ВС Украины в 8:30 по МСК выпустили еще 15 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Горловка в ДНР.

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