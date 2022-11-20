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Панарин остался без очков и бросков в створ во 2-м матче подряд. У него 0+1 в 4 последних играх

Артемий Панарин остался без очков и бросков в створ во 2-м матче подряд. Российский форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:1).

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