Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул на переговоры России и Украины

Специальные представители президента США, Стив Уиткофф и Кит Келлог, 15 мая отправятся в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии