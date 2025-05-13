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Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул на переговоры России и Украины

Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул на переговоры России и Украины

Специальные представители президента США, Стив Уиткофф и Кит Келлог, 15 мая отправятся в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

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