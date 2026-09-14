In Russia, additional installations have been launched at a number of refineries — Novak

At a number of refineries in Additional installations have been put into operation in Russia, which made it possible to increase the volume of production of petroleum products.
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