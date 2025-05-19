Аллерголог Попова: редька обладает природными антибактериальными свойствами

Однако ее стоит избегать при обострении гастрита, язвы и колита Редька из-за содержания в ней фитонцидов обладает природными антибактериальными свойствами, которые защищают организм от воздействия инфекций, заявила РИА Новости аллерголог-иммунолог Наталья Попова.
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