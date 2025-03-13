Сенсация на Марсе: ученые обнаружили чистые кварцевые кристаллы, которые могут хранить следы биологической активности микроорганизмов

Европейское космическое агентство (ESA) и NASA сделали сенсационное открытие: на Марсе обнаружены чистые кварцевые кристаллы — это может стать ключом к пониманию геологической истории планеты и наличия на Марсе древней жизни.
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