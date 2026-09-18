Россия ожидает от Турции ответа по поводу возможных поставок оружия США Украине. Согласно обнародованным конгрессом США документам, речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин: российск...
- В Кремле прокомме...
- Зеленский обознач...
Какой такой не дружественный? Да вы знаете КТО лучший друг Турции?