TikTok запускает инструмент «Проверка безопасности», чтобы помочь пользователям защитить свои аккаунты

TikTok вводит новый инструмент «Проверка безопасности», который позволяет пользователям быстро просматривать и обновлять настройки безопасности своего аккаунта с одного экрана, объявила компания в понедельник.
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