Парк самолетов ДРЛО А-50У существенно пополнится. Принято решение, которого ждали 2 года операции

3 дня назад 21K прочитали Особое место в защите воздушного пространства над полем брани занимают самолеты ДРЛО А-50.
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