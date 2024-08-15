Большинство россиян уделяют большую роль интерьеру при поиске работы

Почти половина россиян (45%) считают, что пребывание в офисе влияет на продуктивность их работы, причем тех, кто считает, что офис повышает эффективность — в два раза больше, чем тех, кто отмечает снижение продуктивности на территории работодателя.
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