Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Демократию в США нужно переименовать в Тоталитаризмократию!Джабаров: в США с...
  • Валерий Путря
    Неужели ? Интересно, а какие мосты помножены на ноль нашими ракетами-бомбами у "великих" укров ??? Какие тоннели унич...SHOT: ВСУ нанесли...
  • Эльдар Алиев
    🙏🙏🙏🇷🇺СК завел дело пос...

Большинство россиян уделяют большую роль интерьеру при поиске работы

Большинство россиян уделяют большую роль интерьеру при поиске работы

Почти половина россиян (45%) считают, что пребывание в офисе влияет на продуктивность их работы, причем тех, кто считает, что офис повышает эффективность — в два раза больше, чем тех, кто отмечает снижение продуктивности на территории работодателя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх