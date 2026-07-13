Mamdani's Affordability Agenda Flops As NYC Rents Surge To Record Highs New York City's socialist mayor, Zohran Mamdani, and his radical-left lieutenants in City Hall promised voters free bus rides, government-run grocery stores, cheap housing, and much more.
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