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Zero Hedge

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Mamdani's Affordability Agenda Flops As NYC Rents Surge To Record Highs

Mamdani's Affordability Agenda Flops As NYC Rents Surge To Record Highs

Mamdani's Affordability Agenda Flops As NYC Rents Surge To Record Highs New York City's socialist mayor, Zohran Mamdani, and his radical-left lieutenants in City Hall promised voters free bus rides, government-run grocery stores, cheap housing, and much more.

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