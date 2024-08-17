ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    Кадыров рядом будет бегать с зарядной станциейКадыров протестир...
  • Георгий Михалев
    А где заряжать в поле?Кадыров протестир...
  • Николай Николаев
    В условиях военного времени и считать это провокацией, за что давать срок!В Москве задержал...

Алаудинов заявил об уничтожении ВСУ при попытках прорыва на курском направлении

Алаудинов заявил об уничтожении ВСУ при попытках прорыва на курском направлении

Российские войска круглосуточно пресекают попытки прорыва украинской армии на курском направлении. Об этом 17 августа сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх