Алаудинов заявил об уничтожении ВСУ при попытках прорыва на курском направлении

Российские войска круглосуточно пресекают попытки прорыва украинской армии на курском направлении. Об этом 17 августа сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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