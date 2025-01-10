Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Галина Чужая
    Как там наши "братья" говорят - бачили очи шо купували теперь ешьте хоть повылазьте🤣🤣🤣🤣Латвия: от витрин...
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Copernicus: 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года

Copernicus: 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года

Прошедший, 2024 год, стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

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