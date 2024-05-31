Ночью 31 мая враг атаковал Новороссийск и нефтебазу под Темрюком (Краснодарский край). В Темрюкском районе после налёта украинских БПЛА загорелись три цистерны с нефтепродуктами, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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