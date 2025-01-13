В Москве закрылся ресторан дочери Меладзе

Московский ресторан Софьи Меладзе, дочери певца Валерия Меладзе, закрылся. Как сообщает Telegram-канал Mash, фирма «Кафе Набоков», за которой числилось заведение Omela, понесла чистые убытки в размере 30 млн рублей.
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