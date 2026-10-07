Страна и люди

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций, высказал мнение, что западные страны, вероятно, уже пересекли черту, после которой возврат к нормальной жизни невозможен, из-за постоянной лжи.