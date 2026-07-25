Польские консерваторы планируют лишить Моравецкого поста в ЕС

Руководство польской правоконсервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) намерено лишить члена партии Матеуша Моравецкого поста главы Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), 24 июля пишет Kresy.
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