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Польские консерваторы планируют лишить Моравецкого поста в ЕС

Польские консерваторы планируют лишить Моравецкого поста в ЕС

Руководство польской правоконсервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) намерено лишить члена партии Матеуша Моравецкого поста главы Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), 24 июля пишет Kresy.

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