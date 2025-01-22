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Китай

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Глава МИД КНР призвал Китай и Бангладеш успешно провести Год культурно-гуманитарных обменов

Пекин, 21 января /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Китай и Бангладеш укреплять традиционное сотрудничество, расширять кооперацию в новых секторах, успешно организовать мероприятия по случаю 50-летия установления дипломатических отношений и Год культурно-гуманитарных обменов, чтобы способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей.

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