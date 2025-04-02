В Госдуме предложили разрешить врачам отступать от клинических рекомендаций

Депутаты Госдумы Федот Тумусов и Юрий Григорьев разработали законопроект, разрешающий врачам отступать от клинических рекомендаций при лечении пациентов с учетом их индивидуальных особенностей, передает «Парламентская газета».
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