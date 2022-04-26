Вратарь «Вегаса» Ленер выбыл до конца сезона. Он перенесет операцию на плече

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер выбыл до конца сезона, он перенесет операцию на плече. Швед получил травму 9 февраля в матче против «Калгари» (6:0).

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